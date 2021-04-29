Водителя в Братске, проехавшего по тротуару, наказали после появления видео в соцсетях Фото: Ольга Крыльцова

В Братске водитель иномарки «Ниссан Теана» проехал по тротуару для пешеходов. Видео с нарушением ПДД появилось в соцсетях. Вычислить личность находившегося за рулем братчанина было не сложно. Нарушителя привлекли к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Были составлены два протокола – «Движение по тротуарам», а также «Уклонением от административного наказания», так как выяснилось, что 26-летний сибиряк ранее также не выплатил административный штраф, - рассказали в полиции.

Кроме того, инспекторы отметили, что передние стекла автомобиля слишком затонированы. Перед показом машины сотрудникам ГИБДД мужчина снял затемняющую пленку.

Читайте также:

Житель Иркутской области сжигал мусор и едва не спалил свою усадьбу. Мужчина госпитализирован с ожогами рук (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08