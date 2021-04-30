Год работы на посту мэра: Руслан Болотов в программе «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр Иркутска Руслан Болотов станет гостем программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» Иркутск на 91,5 fm. Прямой эфир с градоначальником начнется в пятницу, 30 апреля в 17.00.

В программе Руслан Болотов подведет итоги года работы на своем посту. Расскажет, что изменилось в городе за это время и как градоначальник смотрит на его будущее, какие задачи требуется решить срочно, а также о новых вызовах и планах.

В «Картине недели» также примут участие профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб и политолог, публицист Сергей Шмидт.

Напомним, мэром Иркутска Руслан Болотов был выбран ровно год назад – 30 апреля 2020 года. Тогда на 12-м заседании Думы он получил 26 голосов.

Слушайте передачу «Картина недели» с мэром Русланом Болотовым на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, смотреть эфир можно на сайте irk.kp.ru