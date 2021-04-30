Еще 58 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Иркутскую область Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутскую область поступит очередная партия вакцины от коронавируса. Уже на следующей неделе в Приангарье завезут 58 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков.

- Ранее в регион поступило 197082 дозы препаратов, - отметил Яков Сандаков. – Вскоре мы ожидаем еще 54724 доз вакцины Гам-Ковид-Вак и 3240 доз ЭпиВакКорона.

А теперь о тех, кто уже привился. На 30 апреля 2021 года 1 компонентом вакцины привито 188613 человек, полный курс вакцинации получили 109071 человек, в том числе старше 60 лет привиты 73811 человек 1 компонентом и 42468 человек получили полную вакцинацию.

Кстати, в майские праздники в регионе будут работать пункты вакцинации, где любой желающий может привиться от опасной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 131 человек заразился коронавирусом в Иркутской области (Подробности)