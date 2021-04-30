Еще 131 человек заразился коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За последние сутки опасную инфекцию подхватил еще 131 человек. За все время распространения COVID-19 в нашем регионе уже 66 335 заболевших. Госпитализировано на данный момент 1 192 пациента. Такие данные 30 апреля привел оперативный штаб.

Увы, за сутки от коронавируса скончались еще 6 зараженных. Всего у нас умерли 2 349. Еще 273 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил один человек.

Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 142 сибиряка. В общей сложности выздоровели 64 382 пациента. Медики по-прежнему рекомендуют жителям Приангарья носить защитные маски в общественных местах.

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