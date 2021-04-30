Бармен и официантка из Ангарска пытались расплатиться фальшивыми деньгами в цветочном магазине Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Подзаработать» с помощью фальшивых денег решили 21-летние бармен и официантка из Ангарска. Для этого они купили в интернете несколько фальшивых 5-тысячных купюр. Получив посылку с подделкой, они тут же отправились ее тратить. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Они расплатились фальшивкой в цветочном магазине, - рассказывают в ведомстве. – Вскоре их задержали. При обыске у парочки нашли еще четыре пятитысячных поддельных банкноты.

Против бармена и официантки возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Кстати, только в этом году в Иркутской области изъяли уже 90 фальшивок. По словам полицейских, чаще всего, преступники подделывают именно 5-тысячные купюры.

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