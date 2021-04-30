Светофор установят на остановке Музыкальный театр в Иркутске

Светофор установят на музыкальном театре в Иркутске Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В центре Иркутска станет на один светофор больше. До конца 2021 года электронный регулировщик, который оснастят кнопочным вызовом, установят на улице Седова, в районе музыкального театра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Рассматривались разные варианты повышения безопасности движения на улице Седова, - сообщили в администрации. – Планировали установить разделительные барьеры и пешеходные переходы. Правда, именно светофор с кнопочным вызовом, по мнению экспертов, является наиболее оптимальным решением.

Напомним, 27 января этого года прямо напротив музыкального театра под колесами троллейбуса погиб 18-летний парень, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Кроме этого, в 2021 году светофоры появятся еще на нескольких улицах Иркутска. Их планируют остановить на ул. Олега Кошевого, Розы Люксембург – 12-й Советский переулок; ул. Баррикад, 51, ул. Баррикад, 2/13-25: Академическом мосту, в районе съезда в Свердловский район, ул. Старокузьмихинская,1 и ул. Трактовая.