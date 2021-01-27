Появилось видео, как троллейбус насмерть сбивает 18-летнего парня в центре Иркутска. Фото: ГИБДД Иркутск

Иркутские полицейские опубликовали видео смертельного ДТП, которое рано утром, 27 января произошло на улице Седова. Напомним, там под колесами троллейбуса погиб 18-летний парень. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как несколько человек переходят проезжую часть в неположенном месте. Парень, идущий впереди, попытался пробежать прямо перед троллейбусом, но не успел.

- Я пытался затормозить, но пешеход отвернул голову в другую сторону, - говорит водитель троллейбуса. – А когда повернул, уже произошел удар.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Во всех обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Также полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Троллейбус насмерть сбил 18-летнего парня в Иркутске (Подробности)

«Если не пуховик, не знаю, была бы жива»: иркутянка рассказала о нападении на нее школьника из-за iPhone 11(Подробности)