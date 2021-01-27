Троллейбус насмерть сбил 18-летнего парня в Иркутске. Фото: скриншот с видео, группа "ДТП 38RUS"

Трагическое ДТП произошло ранним утром, 27 января на улице Седова, в Иркутске. Напротив музыкального театра троллейбус сбил 18-летнего парня, переходившего дорогу. Очевидцы аварии сразу бросились оказывать пострадавшему первую помощь и вызвали врачей. Но спасти его не удалось.

- От полученных травм молодой человек скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас на месте трагедии работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства аварии. Полицейские еще раз просят горожан быть внимательнее, и переходить дорогу только по пешеходному переходу.

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