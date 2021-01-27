Троллейбус насмерть сбил 18-летнего парня в Иркутске: следователи начали проверку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Следователи подключились к выяснению причин трагического ДТП на улице Седова, в Иркутске. Напомним, утром, 27 января там под колесами троллейбуса погиб 18-летний парень, который перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель троллейбуса пытался затормозить, но не успел.

- По факту аварии проводится доследственная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – После проверки будет дана оценка в отношении руководителей МУП, на балансе которого находится троллейбус.

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают водителя и других сотрудников предприятия. Также проверяется документация по эксплуатации троллейбуса, своевременного прохождения техосмотра, медосмотра водителя перед выходом на линию.

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