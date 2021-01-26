Убийство женщины пятилетней давности раскрыто в Шелехове. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

В Шелехове спустя пять лет удалось задержать местного жителя, который убил 24-летнюю женщину. Итак, по версии следствия, в июле 2016 года находясь на улице Вокзальная, мужчина захотел украсть сумочку у девушки, которая шла к микрорайону Привокзальный. Он напал на нее сзади, закрыл ладонью ее рот и нос, и оттащил в безлюдное место. Из-за перекрытия воздуха, девушка скончалась на месте. Преступник скрылся, и по горячим следам его поймать не удалось. Его личность удалось установить лишь через пять лет.

- Мужчину задержали 12 января 2021 года в Иркутске, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Им оказался житель Нижнеудинска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В Иркутске он находился в одном из реабилитационных центров для лечения алкоголизма и наркотической зависимости.

Добавим, что на допросе задержанный рассказал следователям об убийстве, и дал показания на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Дожидаться суда он будет под стражей.

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