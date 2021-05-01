Рассказываем, где смотреть первомайский салют в Иркутске

Первомайский салют в Иркутске: рассказываем, где смотреть. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На улице холодно, пасмурно, идет дождь. И вроде не День Победы, а Первомай. Обычно этот день отмечали торжественным выездом на дачи. Лопаты в руки и вперед. Поэтому иркутяне салюта особо не ждут. А фейерверк будет. И не там, где обычно, не у памятника Якову Похабову!

- В этом году фейерверки отправят в небо от ледокола Ангара в микрорайоне Солнечный. Это произойдет первого мая в 21.30. Об этом на депутатских слушаниях в Думе города сообщил заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников.

Посвящен он, напомним, присвоению нашему городу почетного звания "Город трудовой Славы". А откуда лучше наблюдать салют лично вам, исходя из его расположения, разберетесь сами. Учитывая, что его запустят на въезде в Солнечный, больше всего в этот раз повезет именно этому микрорайону. А также салют отлично будет видно в Байкальском и в части Свердловского района. Поэтому бросаем все запланированные дела, нас с вами ждет грандиозное зрелище!