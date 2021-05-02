Погода на 2 мая в Иркутске: ожидается дождь и мокрый снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как и обещали синоптики, погода в первые майские деньки жителей Иркутска пока не радует. Вот и на воскресенье, 2 мая прогноз нерадужный. В столице Приангарья вновь ожидается дождь и мокрый снег. Столбик термометра покажет +8 градусов. Ветер подует северо-восточный, северо-западный 3-8 м/с. Правда, днем его порывы будут достигать 13 м/с. Так что, открытие дачного сезона, как минимум на одни сутки, садоводам придется отложить.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 2 мая переменная облачность, местами также прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. В Слюдянском районе сильные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем в западных районах 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с, температура днем +8,+13 градусов, местами 0,+5.

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