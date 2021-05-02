Еще 123 человека заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 123 человека. Всего, с начала распространения COVID-19 в нашем регионе уже 66 583 заболевших. Госпитализированы на данный момент 1 164 пациента. Прирост за сутки составил четыре человека. Такие данные 2 мая привел оперативный штаб

Увы, увеличивается и число умерших. От коронавируса скончались еще 8 человек. С начала весны 2020 года от ковида умерли 2 365 зараженных. Еще 273 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Есть и приятные новости. За сутки болезнь победили 143 жителя Приангарья. Всего у нас 64 679 выздоровевших. Медики по-прежнему советуют жителям Иркутской области носить защитные маски в общественных местах и соблюдать все санитарные правила.

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