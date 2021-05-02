Три лесных пожара потушили в Иркутской области

В Иркутской области начинает гореть лес. Только за последние три дня в Приангарье удалось потушить сразу три лесных пожара. Например, 30 апреля справились с огнем в 7 километрах от Осинского района. Площадь пожара там составила шесть гектаров.

1 мая было зафиксировано уже два пожара. Оба в Братском районе. В семи километрах от деревни Леонова на незакрепленный за арендаторами участок огонь перешел в лес. Очаг в три гектара также потушен. А в трех километрах от Вихоревки лес загорелся по вине местных жителей. Справились там с огнем в тот же день.

Еще раз напомним, что с 1 мая в западных, центральных и южных районах Приангарья действует особый противопожарный режим. Сибирякам запрещено разводить костры и выжигать сухую траву. Также запрещается готовить пищу на открытом огне.

По прогнозам синоптиков, 3 мая высокая пожароопасность лесов ожидается в Жигаловском, Чунском и Бодайбинском районах.

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