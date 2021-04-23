Лесные пожары в Иркутской области 2021: когда и где будет гореть тайга. Фото: пресс-служба Авиалесоохраны.

Полностью уничтоженный огнем поселок Бубновка в апреле 2017 года, горячее лето 2019-го, когда три месяца горело более 700 (!) тысяч гектаров тайги, а густым дымом затягивало целые города, деревни и поселки. Это лишь пара самых крупных примеров за последние годы, когда лесные пожары в Иркутской области приводили к серьезным ЧП.

Будем ли также полыхать в этом году? Ответ на этот вопрос пока знает только матушка природа. Засушливое лето нас ждет или дождливое, пока неизвестно. Но то, что пожароопасный сезон в регионе открыт, факт!

- Весной зарегистрировано уже восемь лесных пожаров, - рассказывают в областном правительстве. - По сравнению с этим же периодом прошлого года их количество уменьшилось на 32, а площадь – на 555,7 гектаров.

Прогноз пожаров на май 2021 года. Фото: пресс-служба Авиалесоохраны.

Из-за выпавшего на прошлой неделе снега, в южных, западных и центральных районах Приангарья даже перенесли введение особого противопожарного района (он начнет действовать с 1 мая). Но статистика вновь может ухудшиться, как только припечет солнце. Вот и согласно долгосрочному прогнозу, который на год составила федеральная Авиалесоохрана, Иркутская область, Бурятия и Забайкалье снова оказались в зоне риска по пожарам. Опасность будет сохраняться вплоть до сентября. Итак, в мае стихия может разбушеваться на юге Приангарья, в июне – на юго-востоке. В июле в опасную зону Иркутская область не попала. А вот в августе и сентябре достанется западным районам.

- Мы составили список территорий, которым в этом году грозит переход лесных пожаров, - говорят в МЧС. - В него вошли 505 городов и сел со всей области и более 600 садоводств.

Прогноз на июнь. Фото: пресс-служба Авиалесоохраны.

Если вы не хотите повторения весны 2017-го, и лета 2019-го, то о пикниках в лесу, шашлыках на дачах и сжигании прошлогодней травы придется пока забыть. Не только из-за вопросов безопасности, но и состояния своего кошелька. Ведь любителей пожарить шашлыки на природе ждет штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

А если во время пала травы начнется настоящий пожар, сгорит чье-то имущество или пострадают люди, то штраф увеличится до 5 тысяч рублей. Такое же наказание ждет тех, кто повторно нарушит противопожарный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый лесной пожар в 2021 году потушили в Иркутской области (Подробности)

Лесные пожары в Сибири: как десантники тушат тайгу (Подробности)

Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 1 мая 2021 (Подробности)

Пожар в селе Бубновка Иркутской области: огонь уничтожил деревню всего за час (Подробности)