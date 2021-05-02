Житель Усолья-Сибирского лишился 145 тысяч рублей, покупая мотоцикл в Интернете Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной их жертвой стал 39-летний житель Усолья-Сибирского. Мужчина решил купить мотоцикл Сузуки. Он нашел подходящий вариант в Интернете и сразу связался с продавцом. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Для убедительности псевдовладелец мотоцикла отправил усольчанину видео с описанием товара и фальшивые паспортные данные, - сообщили в ведомстве. – Чтобы сделать скидку в 5 тысяч рублей, лжепродавец попросил перевести ему предоплату в 145 тысяч рублей. Покупатель сразу перевел всю сумму и стал ждать, когда транспортная компания доставит ему мотоцикл.

Не дождавшись своей покупки, усольчанин позвонил в транспортную компанию, в которой ему сказали, что на его имя товар никто не отправлял. Связаться с «хозяином мотоцикла» мужчине не удалось, так как телефон был уже недоступен, а объявление с сайта удалено. По факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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