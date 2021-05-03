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Происшествия3 мая 2021 5:55

Горнорабочий из Бодайбо перевел мошенникам 1.5 миллиона рублей

Мужчина несколько дней делал переводы на номера аферистов
Анастасия КУРЕНОВА
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Горнорабочий из Бодайбо перевел мошенникам 1.5 миллиона рублей

Горнорабочий из Бодайбо перевел мошенникам 1.5 миллиона рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сообщение о телефонных мошенниках поступило накануне в отдел полиции «Бодайбинский». В этот раз жертвой обмана стал 37-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как выяснили полицейские, 26 апреля бодайбинцу на сотовый телефон поступил звонок. Звонившая представилась сотрудником одного из правоохранительных ведомств и сообщила заявителю, что неустановленное лицо пытается оформить на его имя кредит. Мошенница пояснила, что данную информацию она передаст сотрудникам банка для предотвращения мошеннических действий. В этот же день на сотовый телефон потерпевшего позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и поинтересовался не подавал ли мужчина заявку на кредит. Когда тот подтвердил информацию, лжесотрудник банка предложил перевести все сбережения на резервный счет, - рассказали в ведомстве.

Мужчина хотел уберечь свои деньги, поэтому выполнил все требования и рекомендации аферистов. Несколько дней он делал переводы на разные номера, которые ему предоставили лжебанкиры. Так бодайбинец лишился больше 1,5 миллиона рублей.

Количество жертв телефонных аферистов в Приангарье с каждой неделей становится все больше. Мошенники используют все более изощренные методы выманивания денег. Чаще всего злоумышленники представляются далекими родственниками и сотрудниками безопасности различных банков. Полиция просит людей не доверять незнакомцам. При подозрительном звонке необходимо прекратить разговор и перезвонить на официальный номер организации, указанный в проверенном источнике.

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