Двое подростков пострадали, сбив коня на мотоцикле в Эхирит-Булагатском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Двое друзей 16 и 14 лет решили покататься на мотоцикле Иж Юпитер-5 по родному Эхирит-Булагатскому району. Проехав несколько сотен метров, старший товарищ не справился с управлением и сбил стоявшего у дороги коня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оба подростка с различными травмами отправлены в больницу, - рассказали в ведомстве. – В момент ДТП они были без мотошлемов. Выяснилось, что прокатиться на мотоцикле подросткам разрешил отец водителя. Теперь мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Полицейские решают вопрос о привлечении родителей ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних и постановки детей на профилактический учет.

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