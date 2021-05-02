Грузовик МАН перевернулся на трассе «Байкал» в Слюдянском районе
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Крупная авария произошла днем, 2 мая на трассе «Байкал» в Слюдянском районе. На 96-м километре 32-летний водитель большегруза МАН, не справился с управлением и выехал с дороги. Грузовик съехал в кювет и перевернулся. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Пострадавших в ДТП нет, - рассказали в ведомстве.
Сейчас во всех обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим на трассах региона и городских улицах.
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