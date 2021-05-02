Взятку в 60 миллионов рублей получил сотрудник ГУФСИН Иркутской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Крупным миллионером планировал стать заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области. Правда, большие деньги захотел получить с помощью взятки. Итак, по версии следствия, в апреле этого года, сотрудник ГУФСИН запросил 60 миллионов рублей у ряда руководителей коммерческих организаций. За эту сумму, он пообещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий и не представлять в органы следствия результаты оперативно-розыскной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и УФСБ Иркутской области.

- Следователи и сотрудники ФСБ задержали его после того, как в апреле он через 43-летнего посредника получил часть взятки в 10 миллионов рублей, - отметили в ведомствах. – Против сотрудника ГУФСИН и посредника возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Добавим, что ГУФСИНовец уже заключен под стражу в СИЗО. Мужчина, который стал посредником находится под домашним арестом. Следователи продолжают выяснять все подробности этого дела.

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