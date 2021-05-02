Появились фото с места смертельного ДТП на объездной Шелехов-Иркутск Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские опубликовали фото с места страшного ДТП, которое поздним вечером, 1 мая произошло на объездной дороге Шелехов-Иркутск. Напомним, на 15 километре трассы столкнулись грузовик и Ниссан Кашкай. От удара кроссовер загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

От Ниссана осталась груда искореженного металла. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Погиб 37-летний водитель Ниссана, - уточнили в ведомстве. – Кроме этого, пострадал 54-летний водитель фуры, а также два его пассажира 20 и 36 лет. Травмированных доставили в больницу.

Сейчас во всех обстоятельствах этой аварии разбираются дорожные инспекторы. Полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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