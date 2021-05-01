Смертельное ДТП на объездной Шелехов -Иркутск, столкнулись фура и кроссовер, в обстотельствах разбирается полиция. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельное ДТП на объездной Шелехов-Иркутск. Столкнулись фура с продуктами и иномарка. От удара «Ниссан кашкай» загорелся, его водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

-Авария произошла около 12 ночи, - рассказывают в ведомстве. - На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, информация по погибшим и пострадавшим выясняется.

Видео того, что произошло после столкновения большегруза и кроссовера уже появилось в соцсетях. Но понять, что именно стало причиной аварии и выстроить какие-то версии трагедии не могут даже опытные водители. Для того, чтобы сказать что-то определенное, надо дождаться первых выводов профессионалов.

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