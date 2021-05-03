Еще 132 человека заразились коронавирусом в Иркутской области

Еще 132 человека заразилось коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число официально подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Иркутской области на 3 мая 2021 года увеличилось на 132. Всего за весь период в регионе COVID-19 заразилось 66 715 человек. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Иркутской области по ситуации с коронавирусом.

- За прошедшие сутки в Приангарье госпитализировали 28 человек. Всего в больницах региона проходит лечение 1192 пациента. С болезнью справились 104 человека за сутки. Теперь показатель победивших коронавирус жителей Иркутской области увеличился до 64 783 человек, - рассказывают в ведомстве.

К сожалению, есть и летальные случаи. Так за сутки вирус забрал 7 жизней. Общее количество умерших от COVID-19 - 2372 человека. Случаев смерти от иных заболеваний - 273.

Берегите себя и своих близких!

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