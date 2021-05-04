Погода на 4 мая в Иркутске: воздух прогреется до +15 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне заждались тепла. В прошлом году весна пришла рано, и в мае уже стояла жара. Сейчас же впору еще носить шапки и перчатки. Но погода на 4 мая в Иркутске ожидается более теплой, чем была в первые дни майских праздников.

- Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура +13...+15, - сообщается прогноз на вторник на сайте Иркутского УГМС.

Так что погода на 4 мая в Иркутске порадует горожан. В других районах Приангарья в этот день воздух также прогреется до +12...+17 градусов, при облачной погоде до +5...+10. Правда, в некоторых территориях может пойти дождь, а также будет порывистый ветер до 14 м/с.

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