В трех торговых центрах Иркутска открылись пункты вакцинации от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске развернули мобильные пункты вакцинации в трех торговых центрах. Об этом сообщает правительство региона.

Так, в ТРЦ "Новый" прививку можно сделать с 14 до 18 часов, в ТЦ "ЕвроПарк" в Ленинском районе вакцины начнут ставить с 11 мая с 15 до 20 часов, а в ТРЦ "Юбилейный" - с 5 мая с 13 до 18 часов. Чтобы попасть на вакцинацию, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

3 мая в Иркутскую область поступила очередная партия вакцин, сейчас ее распределяют по прививочным пунктам. Всего в регионе привито 193 128 жителей - первым компонентом, 115 332 человек - двумя.

Добавим, что стационарные пункты вакцинации от COVID-19 открыты в течение всех майских праздников.

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