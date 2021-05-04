МЧС: 5 мая в Иркутской области ожидается сильный ветер до 23 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 5 мая ожидается непогода, разгуляется сильный ветер скоростью до 23 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, дождь, мокрый снег, - рассказали в ГУ МЧС по Приангарью.

Из-за таких порывов могут оборваться линии электропередач, обрушиться рекламные щиты и другие конструкции, если они плохо закреплены. Кроме того, если при сильном ветре сжигать траву, огонь может распространиться мгновенно. Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными. В лесах ожидается высокая опасность пожаров, а в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья - риск схода лавин.

В Иркутске 5 мая прогнозируется ветер 5-10 м/с, небольшой дождь, температура днем +6...+8 градусов.