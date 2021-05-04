70-летний мужчина 3 мая вышел из дома по улице Байкальская в Иркутске и пропал

70-летний мужчина вышел из дома по улице Байкальская в Иркутске и пропал Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске без вести пропал 70-летний местный житель Николай Акимов. В полицию обратилась его дочь и рассказала, что отец утром 3 мая вышел из дома по улице Байкальская и не вернулся. Об этом сообщает ГУ МВД по Приангарью.

- Его приметы: на вид 70 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, седые волосы с залысиной, - перечисляют правоохранители. - Был одет в вязаную шапку песочного цвета, темно-коричневую куртку, темные брюки и темно-коричневые кожаные ботинки. При себе - тряпочная черная сумка.

Полицейские ищут пропавшего. Есть версия, что пенсионер мог прийти на железнодорожный или автовокзал. Всех, кто видел Николая Акимова, или знает, где он может находиться, просят обращаться в дежурную часть.

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