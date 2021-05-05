Погода на 5 мая в Иркутске: днем мокрый снег и ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в эти майские праздники продолжает расстраивать жителей Иркутска. Нет радужного прогноза у синоптиков и на среду, 5 мая. Днем нам вновь обещают небольшой дождь, мокрый снег. Кроме этого, подует северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с. Столбик термометра покажет +6, +8 градусов. Так что, поездки на дачу горожанам скорее всего, придется отложить.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 5 мая переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, в Киренском, Усть-Кутском и верхнеленских районах небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, в Катангском и северо-восточных районах 3-8 м/с, температура +5,+10 градусов, местами до 0º, при малооблачной погоде в северо-восточных районах до +15.