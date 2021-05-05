Синоптики разочаровали прогнозом погоды на конец майских праздников 2021 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Половина майских каникул уже позади, а хорошая погода порадовала жителей Иркутска только один день. Вместо припекающего солнца, почти все праздничные дни мы наблюдаем лишь серое небо над головой, дождь, мокрый снег и ветер. Поэтому, один из самых резонных вопросов у горожан сейчас: когда вернется тепло? И судя по прогнозу синоптиков, надеяться на скорое потепление не стоит.

- Из всех оставшихся праздничных дней надежда только на 7 мая, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – В этот день осадков не ожидается. Выглянет солнце и прогреет воздух до +12, +14 градусов. Днем, 6 мая +10, +12 градусов, осадков также не ожидаем. Но к вечеру пойдет дождь, который продолжится и в ночь на 7-е.

8, 9 и 10 мая нас ждет практически такая же картина. Вновь облачность и кратковременные дожди. Столбик термометра не превысит +10 градусов. Правда, в День Победы солнце ненадолго, но все-таки выглянет.

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