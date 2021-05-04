День Победы в Иркутске 9 мая 2021: программа мероприятий, площадки, праздничный салют Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пусть о той великой дате, 9 мая 1945 года, большинство из нас знает лишь по рассказам, память о подвиге предков будет жить вечно. В этом году наш город, как и вся страна, торжественно отмечает 76-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Программа мероприятий на День Победы в Иркутске 9 мая 2021 будет насыщенная!

Итак, празднование начнется 9 мая в 10 часов с митинга у мемориала «Вечный огонь». По традиции, в нем поучаствуют ветераны боевых действий, представители власти, жители и гости города. К мемориалу возложат гирлянды и корзины с цветами.

Затем с 11 до 12 часов на площади графа Сперанского состоится парад: торжественно пройдут подразделения и техника Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона.

Ну а с 13 часов в городе начнутся концерты и гуляния. Основных площадок пять: в сквере Кирова, возле памятника Александру III на бульваре Гагарина, на острове Юность, в сквере на улице Чудотворская и на площади у Иркутского драмтеатра.

- Программа празднования Дня Победы запланирована во всех округах, - сообщили в администрации Иркутска. - Всего пройдет более двухсот мероприятий.

К большой радости горожан, в День Победы в Иркутске 9 мая 2021 не обойдется и без праздничного салюта - полюбоваться на него можно будет в 22 часа на Нижней Набережной. Важный момент: всем, кто придет на праздник, нужно надевать маски. Все-таки коронавирус еще не отступил окончательно. Кроме того, для сибиряков старше 65 лет по-прежнему действует режим самоизоляции.

Из-за пандемии в этом году, увы, не будет традиционного шествия бессмертного полка. Он состоится в виртуальном формате - в 15 часов начнется онлайн-трансляция по всей стране. Кстати, еще не поздно подключиться и поучаствовать в акции с фотографиями своих родных-фронтовиков: для этого до 7 мая переходите на сайт 2021.polkrf.ru или ресурс «Банк Памяти» (sber9may.ru) и регистрируйтесь.

Ну а город, тем временем, постепенно наряжается, чтобы отметить День Победы в Иркутске 9 мая 2021. Улицы украсят, помимо нежно-голубых растяжек и флагов, развешанных к первомайским праздникам, традиционными георгиевскими лентами.

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