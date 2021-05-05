Погода в Иркутске на 9 мая 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске на 9 мая 2021 года будет дождливой, но не сказать чтобы холодной. В город идет тепло. И весьма скоро, а, точнее, в четверг 6 мая, в городе температура воздуха повысится до +12...+14 градусов. Солнца не ожидается, но и дождя тоже. Следующий день может отметиться жарой в 20 градусов. Но всех, конечно, интересует День Победы.

— Днем 9 мая будет пасмурно, возможен и дождь. Столбики термометров поднимутся до +11 градусов, а к ночи станет намного прохладнее. Температура воздуха составит всего +4 градуса. Возможен небольшой ветер, — обещают метеорологи.

Примерно таким же будет и день 10 мая. Весна есть весна, и в этом году прохладные дни не торопятся уступать летним. И все же погода в Иркутске на 9 мая 2021 года вполне благоприятна. Напомним, священный для каждого жителя страны день порадует горожан не только многочисленными мероприятиями (хотя из-за опасности коронавируса Бессмертный полк в этом году пройдет онлайн) но и ярким салютом, который расцветет в 22 часа на Нижней Набережной Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики разочаровали прогнозом погоды на конец майских праздников 2021 в Иркутске (Подробности)

День Победы в Иркутске 9 мая 2021: программа мероприятий, площадки, праздничный салют ( подробности)

Как будет работать общественный транспорт в Иркутске на 9 мая 2021 года: пассажиров станут возить до полуночи ( подробности)