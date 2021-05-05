Еще 124 человека заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 124 человека. Всего, с начала распространения COVID-19 в нашем регионе уже 66 967 заболевших. Госпитализированы на данный момент 1 158 пациентов. Такие данные 5 мая привел оперативный штаб.

Увы, продолжает увеличиваться и число жертв коронавируса. За последние сутки умерли еще 8 зараженных. Начиная с весны 2020 года от ковида скончались 2 388. Еще 273 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Есть и приятные новости. Еще 112 жителей Приангарья победили опасную болезнь. Число выздоровевших выросло до 64 964. Медики по-прежнему советуют жителям Иркутской области носить защитные маски в общественных местах и соблюдать санитарные правила.

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