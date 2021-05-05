Тела трех туристов из Красноярска нашли спасатели после схода лавины в Бурятии. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вечером 4 мая завершились поиски пропавших туристов на перевале Горелова близ села Монды, сообщило ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

- Группа спасателей извлекла из снега тело погибшего туриста, а затем продолжила поиски остальных членов туристической группы, - рассказали в пресс-службе спасателей. - При помощи лавинных щупов предстояло обследовать около 120 тысяч квадратных метров снежного покрова.

На поиски бросили 48 человек, и спустя три часа на расстоянии 10 метров от места гибели первого мужчины на глубине около полтора метров обнаружили еще два тела. Вертолетом Ми-8 их доставили в Иркутск.

Лавина сошла на туристов накануне вечером, когда пятеро экстремалов из Зеленогорска Красноярского края человек шла на гору Мунку-Сардык по сложному маршруту вдоль рек Буговек- Мугувек- Белый Иркут. Двоим мужчинам сразу удалось выбраться из снега и по мобильному телефону вызвать спасателей.

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