Аферисты из Братска, оформив липовые завещания, получили 9 квартир умерших сибиряков

Двое жителей Братска ответят перед судом за мошенничества с недвижимостью, которая принадлежала умершим сибирякам. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- По версии следствия, мужчины, используя поддельные расписки, завещания, договоры, подписанные якобы от имени умерших собственников, получали фиктивные права на наследство, - рассказали в полиции. - Таким образом они незаконно получили в собственность элитный автомобиль, два гаражных бокса, земельный участок и квартиры.

Жилье аферисты перепродали. Новые владельцы влезли в кредиты и ипотеки. Мошенники потратили полученные деньги, как им вздумалось. Их раскрыли в 2019 году. Оказалось, что они промышляли не только в Приангарье, но и в Новосибирске.

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение, уголовное дело уже передали в суд. 51-летний и 40-летний мужчины обвиняются в 14 мошенничествах на сумму больше 20 миллионов рублей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.