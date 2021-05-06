Кадетам из Братска, спасшим на пожаре в столичной гостинице 14 детей, вручили благодарности МЧС России

Двух кадетов из Братска отметили в МЧС России за спасение 14 детей во время пожара в московской гостинице. Напомним, ЧП произошло рано утром 4 мая. Еще до приезда спасателей двое ребят разбудили преподавателей и сами бросились выводить других школьников из горящего здания.

- Мы стучали в двери, будили всех, помогали ребятам выйти, - рассказала классный руководитель воспитанников кадетского пожарно-спасательного класса школы № 24 Братска Наталья Смольянинова. - В это время наши кадеты поднимали ребят из соседних комнат на своем этаже и выводили их из гостиницы.

Руководство МЧС России высоко оценило поступок ребят из Братска. Весь класс побывал в историческом здании Пречистенской пожарной части XIX века, где сейчас находится ГУ МЧС России по Москве. Двум юным героям вручили благодарности, а остальным школьникам - памятные подарки.

- Ваши действия были четкими и правильными. Вы не поддались панике, не потеряли самообладания, грамотно оценили ситуацию, - сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

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