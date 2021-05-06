Кадеты из Братска спасли 14 детей на пожаре в гостинице в Москве

- Пожар, все в дыму! Срочно будите остальных! - кадет из Братска метался по зданию гостиницы в Москве, звонил преподавателю, которая ночевала на другом этаже и срочно будил товарищей. Школьники еще в конце апреля приехали в столицу на Всероссийский кадетский сбор, а утром 4 мая в здании, где они остановились, случилось ЧП.

Во время пожара в гостинице спали больше 300 человек, из них 114 - дети… Среди них были кадеты из Уфы, Ижевска и 21 - из Иркутской области.

- Примерно в два часа я встала, чтобы проверить, все ли в порядке - все спали, комнаты были закрыты. Стояла тишина, - вспоминает ту тревожную ночь классный руководитель кадетского класса школы №24 Братска Наталья Смольянинова. - В 3.43 позвонил наш кадет. Он с другими детьми находился на третьем этаже, мы, преподаватели, с остальными ребятами ночевали на пятом. Он прокричал, что начался пожар, просил всех разбудить и начать эвакуироваться. Я и моя коллега, Валентина Ананьева, выскочили в коридор. Там действительно стоял дым. Мы стучали в двери, будили всех, помогали ребятам выйти. В это время двое наших кадетов поднимали ребят из соседних комнат на своем этаже и выводили их из гостиницы. Воды в кранах почему-то не было, и, чтобы защититься от дыма, мальчики смачивали полотенца в бачке унитаза.

Пожарные приехали в считанные минуты. Кадеты помогали им выводить постояльцев. ЧП было масштабным - выгорело 100 квадратных метров. Увы, погибли двое взрослых, больше 15 человек пострадали…

Однако благодаря двум смельчакам из Братска их команда - еще 14 ребят - к счастью, осталась жива. Сами юные герои слегка надышались угарным газом, но сейчас с ними все в порядке.

- За самоотверженность, проявленную на пожаре, и за спасение жизни других детей двое кадетов из Братска будут представлены к ведомственной награде, - отметили в ГУ МЧС по Иркутской области.

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