В Иркутской области почтили память спасателей и летчиков, погибших 8 лет назад при крушении вертолета МИ-8. Фото: irk38mchs в "Инстаграме".

Ровно восемь лет прошло с того дня, как на севере Иркутской области, в Катангском районе, разбился вертолет МИ-8 с девятью спасателями и членами экипажа на борту. Все они погибли. В годовщину авиакатастрофы в Иркутске почтили их память - траурная церемония состоялась возле памятника пожарным и спасателям.

Напомним, тогда при крушении вертолета погибли врио начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Станислав Омельянчик, заместитель начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС Александр Степанов, три члена экипажа - Игорь Марков, Андрей Жижелев и Алексей Кулебякин, начальник Северного поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Иркутской области Юрий Кашко, спасатель отряда Сергей Пежемский, инструктор десантно-пожарной группы Иркутской авиабазы Сергей Арбатский и главный специалист Центра по гражданской обороне Иркутской области Игорь Чекрыгин… Всех их посмертно наградили орденами мужества.

Станислав Омельянчик.

Как произошла трагедия? 6 мая 2013 года спасатели вылетели на север региона, чтобы спасти деревню Преображенка от паводка. Тогда на реке Нижняя Тунгуска ниже деревни образовался 10-километровый ледяной затор. Вертолет был загружен почти двумя тоннами взрывчатки для льда. По пути борта в Преображенку связь с ним пропала.

Ледяной затор они успели устранить. Деревню спасли, а себя - не уберегли… Обугленные обломки вертолета, взорвавшего в воздухе, разлетелись на 300 метров вокруг. Их нашли через несколько дней.

- То, что произошло, - это большая трагедия для системы МЧС, для Иркутской области. Мы тогда потеряли достойных руководителей, спасателей, которые очень много сделали для защиты населения нашего региона, - сказал на траурной церемонии Вячеслав Эглит, возглавлявший ГУ МЧС России по Иркутской области с 2005 по 2013 год.

Так, Станислав Омельянчик проработал руководителем больше 25 лет - сначала в Бурятии, затем в Приангарье. Именно он в 2006 году управлял работами на месте страшной авиакатастрофы аэробуса А-310 в Иркутске, где погибли 124 человека.

Как произошла катастрофа

Место авиактастрофы Ми-8

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