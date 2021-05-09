«Нас учили выживать в самых экстремальных условиях»: воспоминания ветерана Великой Отечественной войны из Ангарска

Ветеран войны Александр Акимов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Перед празднованием Дня Победы в ГУ МВД России по Иркутской области рассказали об одном из ветеранов Великой Отечественной войны, который также прослужил 35 лет в МВД. Речь о 93-летнем подполковнике милиции в отставке Александре Акимове. На фронт ветеран, который сейчас живет в Ангарске попал в 16 лет.

- Когда началась война, отец и шесть братьев сразу ушли на фронт, - рассказывает Александр Васильевич. - А меня призвали в ряды Красной Армии в ноябре 1944 года. Курс молодого бойца я проходил в Красноярском учебном полку младших командиров. Опытные офицеры обучали нас, мальчишек, навыкам обращения с винтовкой и пулеметом «Максим». Несмотря на свой юный возраст, каждый из нас хотел поскорее оказаться на фронте.

Александр Акимов во время войны. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Через пять месяцев подготовки, полк Александра Акимова направили в распоряжение командования первого Дальневосточного фронта 157 гвардейской Краснознаменной Неманской орденов Суворова и Кутузова 1-ой степени стрелковой дивизии. Весть о победе над фашисткой Германией застала его в пути. Железнодорожный состав остановился на одной из станций между Уссурийском и Владивостоком, оттуда необстрелянные новобранцы отправились в тайгу и три месяца проходили специальную подготовку в специальном лагере.

- Нас учили выживать в самых экстремальных условиях, владеть всеми видами оружия, выполнять приказ невзирая на обстоятельства, - вспоминает Александр Акимов. - Потом погрузили в эшелоны и направили на границу с Китаем.

Демобилизовавшись в 1946 году, сержант Акимов вернулся в родную деревню в Кемеровской области, а через год его назначили начальником пожарного поста. Спустя 12 лет, после расформирования этого подразделения, Акимову пришлось покинуть родные края и переехать с семьей в Ангарск, где он принял должность командира отделения пожарной охраны.

В 1967 году Александр Акимов успешно окончил среднюю школу милиции. Ему предложили работу в ОБХСС (отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности).

- Три года я прослужил опером, - говорит ветеран. - Пока не был переведен на должность начальника отдела вневедомственной охраны. Мы охраняли магазины, столовые, склады, и промышленные объекты. В 1968 году наш отдел одним из первых в области установил пульт централизованного наблюдения «Нева-60».

В органах внутренних дел Акимов прослужил 35 лет и вышел на пенсию 9 мая 1980 года. Парадный китель ветерана увешан многочисленными наградами, среди которых медаль «За победу над Японией» и орден Отечественной войны 2-ой степени.