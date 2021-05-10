24-летний мотоциклист погиб в ДТП в Куйтунском районе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Куйтунском районе сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погиб 24-летний мотоциклист. ДТП со смертельным исходом произошло вечером 9 мая неподалеку от села Уян, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

К этому моменту полицейским удалось выяснить, что примерно в 20.00 вечера накануне, 9 мая, 24-летний молодой человек ехал на мотоцикле «Раи сер» по автодороге Куи тун – Уян – Новая Када в направлении села Уян. На 34 километре водитель не справился с управлением, мотоцикл перевернулся. В результате молодой человек погиб на месте аварии до приезда «Скорой помощи».

- Установлено, что мотоциклист был за рулем без защитного шлема, - уточнили в ведомстве. – Кроме того, у него не было прав на управление мотоциклом.

В ГИБДД отмечают, что это уже пятая авария с начала года, в которой погибли водители мотоциклов. Главной причиной летального исхода таких ДТП является то, что мотоциклисты ездят без шлемов.

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