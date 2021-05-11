18-летнего иркутянина задержали с поличным за воровством колес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ППС в Иркутске с поличным задержали подозреваемого в похищении автомобильных колес. Им оказался 18-летний иркутянин. Он сознался в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- На днях жительница Ленинского района областного центра сообщила в полицию о том, что неизвестный снимает колеса с оставленной на неохраняемой парковке автомашины «Тойота Кариб», - рассказали в ведомстве, - Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы лейтенант полиции Владимир Новик и младший сержант полиции Вардан Хачатрян с поличным задержали злоумышленника, когда он уже погрузил похищенное в свою машину.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 18-летнему похитителю предстоит ответить по статье 158 УК РФ - "кража".

Сотрудники полиции вернули хозяину автомобиля украденное имущество.

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