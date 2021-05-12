Заказное убийство, совершенное 20 лет назад, раскрыли в Иркутске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Особо тяжкое преступление, совершенное 20 лет назад, раскрыла полиция Иркутска. Оперативники и следователи-криминалисты установили личность убийцы и задержали его. Предполагаемым преступником оказался 48 житель Иркутска. Мужчина признал вину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции выяснили, в сентябре 2001 года в квартире одного из домов по улице Ленина в городе Иркутске обнаружено тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Убийство", - рассказали в ведомстве.

20 лет назад к 48-летнему иркутянину обратился его приятель с предложением убить человека за денежное вознаграждение. Мужчина согласился. Он проник в квартиру, нанес женщине множественные удары, а затем задушил. После чего скрылся с места преступления.

Сегодня обвиняемый находится под стражей. Расследование по делу продолжается.

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