Полмиллиона перевел мошенникам житель Шелехова, так как думал, что на его имя взяли кредит Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

45-летний житель Шелехова стал жертвой мошенников. Мужчине позвонили из "полиции" Москвы и сообщили, что на его имя неизвестные оформили генеральную доверенность. В результате шелеховчанин перевел на "безопасный счет" больше полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оказалось, что потерпевшего сбило с толку поведение мошенника - он назвал свое звание, фамилию, имя и отчество, после чего проинформировал жертву о том, что на его имя злоумышленники по генеральной доверенности пытаются оформить потребительский кредит. Выслушав отказ, мужчина уверил держателя вклада и кредитной карты в опасности, грозящей его счетам, - рассказали в ведомстве

Затем мужчине позвонили уже из "банка", там ему посоветовали срочно снять все средства со счетов и отправить их по указанным реквизитам, чтобы деньги шелеховчанина не были украдены. Так доверчивый мужчина совершил около 27 переводов больше, чем на полмиллиона рублей.

Уже после того, как аферисты получили средства, пострадавшему позвонила подруга и посоветовала обратиться в полицию.

Сегодня правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".