Трое иркутян подделывали документы для 800 иностранцев Фото: Андрей КОПАЛОВ

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

- Судом установлено, что с января по июнь 2019 года жительница города Иркутска привлекла своего сожителя и знакомого к организации незаконного пребывания мигрантов на территории Иркутской области. Подыскав юридических и физических лиц, которые могли выступать в роли фиктивной принимающей стороны, соучастники приискивали иностранных граждан, нуждающихся в оформлении миграционных документов, рассказали в ведомстве.

Преступники за деньги изготавливали липовые уведомления о прибытии иностранного гражданина в уполномоченные органы, чтобы те могли свободно находиться на территории Иркутской области. Так иркутянам удалось организовать незаконное пребывание свыше 800 человек.

Участники группы получили наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет условно с установлением испытательного срока 2 и 3 года.