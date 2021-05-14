"Песни с бардом у костра" запретили проводить семейному фестивалю в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В социальных сетях иркутян начали активно приглашать на один из семейных фестивалей. Организаторы предлагали гостям дискотеку под открытым небом, квесты, и песни у костра. Последнее привлекло внимание сотрудников МЧС. На территории Иркутской области все еще действует особый противопожарный режим, и разведение открытого огня строго запрещено. В адрес представителей мероприятия вынесено предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В адрес организаторов фестиваля и собственника земельного участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Мы также обращаемся и к другим организаторам с убедительной просьбой отказаться от использования источников открытого огня во время проведения подобных мероприятий, не допускать выход в лес при наступлении III-V классов пожарной опасности, - прокомментировал ситуацию Артём Отришко, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска.

Нарушителям правил пожарной безопасности полагается штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа варьируется от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, для юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.