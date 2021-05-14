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Происшествия14 мая 2021 12:24

Житель Бодайбо убил мужчину, из-за которого сел в тюрьму его родной брат

Преступник пытался инсценировать самоубийство
Анастасия КУРЕНОВА
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Житель Бодайбо убил мужчину, из-за которого сел в тюрьму его родной брат

Житель Бодайбо убил мужчину, из-за которого сел в тюрьму его родной брат

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Бодайбо прокуратура утвердила обвинение для местного жителя, который из мести убил мужчину, по вине которого родной брат обвиняемого сел в тюрьму на три года. Мужчину обвиняют в преступлении по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, в декабре 2020 года в одном из частных домов Бодайбо местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ранее знакомому 43-летнему мужчине несколько ударов руками, ножом и обухом топора по различным частям тела, от которых тот скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Затем, чтобы скрыть следы преступления мужчина перетащил труп в подвал дома и вложил в руку убитого нож, инсценируя самоубийство. После чего скрылся.

Уголовное дело направлено в Бодайбинский городской суд для рассмотрения по существу.

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