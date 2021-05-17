Семь человек умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Борьба с коронавирусом в Иркутской области продолжается. За сутки в регионе подтвердилось еще 117 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.

- Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 17 мая возросло до 68 392, - говорят специалисты.

За минувшие 24 часа отрицательные результаты тестов получили 34 боровшихся с инфекцией. Всего болезнь в нашем регионе победили 66 301. Увы, сделать это смогли не все. Так за сутки умерли еще 7 человек от COVID-19.

Всего за время пандемии коронавирус стал причиной смерти 2481 гостя и жителя Иркутской области, еще 275 с таким же диагнозом скончались от иных тяжелых болезней. В больницах сегодня врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье 1166 пациентов с COVID-19.

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