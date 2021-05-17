Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" создадут в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области появится центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", где будут проводить военные сборы для учеников старших классов. Возможно, он будет размещен на базе парка "Патриот" в областном центре. На днях там побывал глава региона Игорь Кобзев.

- Задачу создать центры «Авангард» по всей стране поставил президент Владимир Путин, - сказал Игорь Кобзев. - В Иркутске военные сборы для школьников могут начать с 1 сентября. Также до конца следующего года откроем филиалы центра в городах, где проживает больше 100 тысяч человек - в Ангарске и Братске.

В течение недели будет подписано распоряжение главы Приангарья о создании центра, сформируют организационный комитет. Где разместить центры, определят мэрии Иркутска, Ангарска и Братска вместе с региональным министерством имущественных.

Кроме того, Игорь Кобзев намерен обратится к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой привлечь специалистов для создания центра в Иркутской области.

Планируется, что каждый год в сборах станут участвовать больше 13 тысяч ребят. А в каникулы в центре могут организовывать лагеря, где будут проводиться военные и патриотические мероприятия, спортивные соревнования. Также на базе центров смогут проходить профессиональную переподготовку учителя ОБЖ.