Иркутянка пыталась оформить кредиты для мошенников в пяти разных банках Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Иркутска за сутки обратилась в 5 крупных банков, чтобы взять кредит и перечислить деньги мошенникам. Женщина думала, что общается с сотрудниками банка и таким образом спасает свои средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Несколько дней назад 42-летней женщине с неизвестного номера позвонила девушка и представилась сотрудником банка. В телефонном разговоре она сообщила, что мошенники оформили на имя иркутянки кредит. Злоумышленница также убедила собеседницу в том, что ей необходимо немедленно проследовать в отделение банка и пресечь операцию. Для этого она предложила подтвердить кредит и перевести все имеющие средства на «безопасный» счет, - рассказали в ведомстве.

Женщина оформила кредитную карту, с которой перевела аферистам больше 20 тысяч рублей.

Затем потерпевшей позвонил мужчина и сообщил, что неизвестные оформляют на ее имя кредиты уже в других банках и пытаются снять деньги. Женщина попыталась оформить займы и кредитные карты в других банка, но там ей отказали. После этого она попыталась связаться с "сотрудником банка", но номер был недоступен. Иркутянка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Полицейским пострадавшая рассказала о том, как аферисты смогли убедить ее выполнить все условия. Лжебанкиры имитировали разговор сотрудников колл-центров, употребляли в речи термины и постоянно находились с женщиной на связи, не давая отвлечься.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».