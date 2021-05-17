Иркутянка два раза ударила супруга ножом в день свадьбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске вынесен приговор женщине, чья свадьба закончилась поножовщиной. 47-летнюю иркутянку приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда.

- Судом установлено, что в конце октября 2020 года жители Иркутска решили узаконить свои отношения. Днем они сходили в ЗАГС, а вечером решили отметить событие в тесном семейном кругу. Поздним вечером молодая супруга ушла спать, а супруг с другом остались продолжать праздновать. Ночью её разбудил супруг, который стал кричать на неё, ругаться в её адрес нецензурной бранью, схватил её за волосы, отчего даже вырвал клок волос, - рассказали в ведомстве.

В ходе драки молодожены переместились в зал, где женщина схватила нож с праздничного стола. Иркутянка боялась за свою жизнь и ударила супруга два раза в живот.

В суде обвиняемая признала свою вину и рассказала, что такие конфликты в их семье происходили постоянно. Однако в этот раз ссора перешла в поножовщину.

Потерпевший пояснил, что в момент нападения на супругу, он был сильно пьян. Во время застолья у них с другом закончилось спиртное, и он подумал, что алкоголь спрятала жена.

В суде мужчина попросил не лишать его супругу свободы.