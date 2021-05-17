Экс-директора "Ангарского трамвая" приговорили почти к 5 годам колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ангарский городской суд огласил приговор бывшему директору МУП «Ангарский трамвай», который обвинялся в получении взятки особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

- В ходе рассмотрения дела установлено, что в период с 2018 по 2020 годы руководитель муниципального предприятия систематически получал денежные средства от индивидуального предпринимателя, занимающегося скупкой металлолома, а взамен обеспечивал реализацию лома черных и цветных металлов по заниженной стоимости. В рамках договоренности предприятие передало коммерческим структурам более 100 тонн лома, который в основном был накоплен посредством разбора подвижного состава и рельсов, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, размер взятки, которую получил обвиняемый, составил 1 миллион 439 тысяч рублей. Сумма, которую экс-директор планировал получить в результате сотрудничества - не меньше 2 миллионов рублей.

Бывший руководитель предприятия "Ангарский трамвай" признан виновным. На его недвижимое имущество наложен арест в общей сумме 14,5 миллионов рублей.

Обвиняемому назначено наказания в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также мужчина в течение трех лет будет лишен права занимать должность на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.